Геометрия города: какими будут поезда МЦД

Чтобы проехать по первым маршрутам МЦД (Лобня–Одинцово, Нахабино–Подольск), пассажирам не придется пересаживаться на "Иволги" из электричек, следующих из дальнего пригорода. Об этом порталу Москва 24 сообщил начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.
По его словам, электропоезда, которые едут в сторону Москвы, доезжая до Лобни, Одинцова, Нахабина и Подольска, станут поездами диаметра МЦД-1 или МЦД-2 и поедут по сквозному маршруту через столицу со всеми остановками.
Собеседник портала уточнил, что пассажирам не придется переживать, в какой поезд садиться, так как любой состав, подъезжающий к платформе МЦД, поедет через город со всеми остановками.
Пригородные электропоезда, курсирующие на Белорусско-Савеловском и Курско-Рижском направлениях, будут заменять на новые.
Представитель компании отметил, что для МЦД-1 и МЦД-2 закупили 39 поездов "Иволга" шести- и семивагонной составности. "Количество рейсов будет зависеть от расписания, которое сформируют к запуску Московских центральных диаметров", – добавил Царев.
На данный момент проект "Московские центральные диаметры" – это пять маршрутов: МЦД-1 Одинцово–Лобня и МЦД-2 Нахабино–Подольск, МЦД-3 Зеленоград–Раменское, МЦД-4 Апрелевка–Железнодорожный и МЦД-5 Пушкино–Домодедово.
Первые два будут запущены в конце 2019-го – начале 2020-го. Еще три маршрута находятся в стадии проектирования. "В процессе проектирования могут быть рассмотрены иные маршруты", – отметили в департаменте транспорта.
С вводом диаметральных маршрутов количество действующих поездов не сократят, а пассажиры дальнего пригорода почувствуют близость Москвы, считает председатель "Общероссийского объединения пассажиров" Илья Зотов.
По его мнению, многие откажутся от личного транспорта, снизив нагрузку на дороги, это повысит скорость внутри города. "Сейчас по будням жители дальнего пригорода не могут выбраться в Москву с 11 часов утра до часа дня из-за технологических приостановок движения. После запуска поездов "Иволга" дневные технологические перерывы перенесут на ночное время", – сообщил Зотов, отметив, что новые поезда и обычные электрички станут частью городской транспортной системы Москвы.
По словам председателя "Общероссийского объединения пассажиров" Ильи Зотова, для пассажиров упростится оплата, так как они смогут использовать единую карту "Тройка" для проезда на всем городском транспорте. "И им не надо будет каждый раз перед поездкой стоять в очереди в кассу, чтобы купить билет или пополнить "Тройку", – подчеркнул эксперт.
По первым двум диаметральным маршрутам запустят поезда "Иволга". Вагоны оборудуют USB-зарядками, креплениями для велосипедов, Wi-Fi, теплыми поручнями, местами для маломобильных граждан и пеленальными столиками для малышей во вместительных туалетных комнатах.
В новом поезде не будет тамбуров и межвагонных дверей – пассажиры смогут пройти из головы в хвост состава без препятствий, как в метропоездах "Москва".
К запуску первых двух диаметров Одинцово–Лобня и Нахабино–Подольск будут реконструированы и благоустроены остановочные пункты. На платформах установят скамейки, навесы от непогоды, электронные табло и колонны экстренной связи.
Движение будет тактовым: в часы пик каждые пять-шесть минут, с 5:30 утра до часа ночи.
Узнать подробнее о проекте МЦД, маршрутах, сервисах москвичи и гости могут в специальном демонстрационном павильоне на площади Киевского вокзала. Там также установлен макет поезда "Иволга" в натуральную величину. Посетители побывают в салоне и кабине машиниста и даже смогут проехать по первым диаметральным маршрутам, а с помощью VR-очков смогут прокатиться и по ночной Москве и ближнему Подмосковью.