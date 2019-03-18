Геометрия города: какими будут поезда МЦД

Чтобы проехать по первым маршрутам МЦД (Лобня–Одинцово, Нахабино–Подольск), пассажирам не придется пересаживаться на "Иволги" из электричек, следующих из дальнего пригорода. Об этом порталу Москва 24 сообщил начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

По его словам, электропоезда, которые едут в сторону Москвы, доезжая до Лобни, Одинцова, Нахабина и Подольска, станут поездами диаметра МЦД-1 или МЦД-2 и поедут по сквозному маршруту через столицу со всеми остановками.



Андрей Акимов начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта Москвы По маршрутам Одинцово–Лобня и Нахабино–Подольск будут курсировать новые поезда "Иволга", созданные специально для МЦД. Электрички, следующие из дальнего пригорода, въезжая на маршрут МЦД, будут фактически становиться поездами диаметров и ехать по их маршруту.

Собеседник портала уточнил, что пассажирам не придется переживать, в какой поезд садиться, так как любой состав, подъезжающий к платформе МЦД, поедет через город со всеми остановками.

Пригородные электропоезда, курсирующие на Белорусско-Савеловском и Курско-Рижском направлениях, будут заменять на новые.



Артем Царев директор по развитию диаметральных маршрутов АО "Центральная ППК" Вместе с "Иволгами" на участках Одинцово–Лобня и Подольск–Нахабино будут курсировать новые современные электропоезда. Компания АО "Центральная ППК", оператор первых двух линий МЦД, планирует закупить в 2019–2020 годах электропоезда для замены выбывающего парка на Белорусско-Савеловском и Курско-Рижском направлениях.

Представитель компании отметил, что для МЦД-1 и МЦД-2 закупили 39 поездов "Иволга" шести- и семивагонной составности. "Количество рейсов будет зависеть от расписания, которое сформируют к запуску Московских центральных диаметров", – добавил Царев.



На данный момент проект "Московские центральные диаметры" – это пять маршрутов: МЦД-1 Одинцово–Лобня и МЦД-2 Нахабино–Подольск, МЦД-3 Зеленоград–Раменское, МЦД-4 Апрелевка–Железнодорожный и МЦД-5 Пушкино–Домодедово.

Первые два будут запущены в конце 2019-го – начале 2020-го. Еще три маршрута находятся в стадии проектирования. "В процессе проектирования могут быть рассмотрены иные маршруты", – отметили в департаменте транспорта.

С вводом диаметральных маршрутов количество действующих поездов не сократят, а пассажиры дальнего пригорода почувствуют близость Москвы, считает председатель "Общероссийского объединения пассажиров" Илья Зотов.



Илья Зотов председатель "Общероссийского объединения пассажиров" Москва сейчас идет по самому передовому европейскому опыту, когда поезда становятся новым наземным метро. Жители ближнего Подмосковья станут более мобильными, так как поезда будут ходить часто, в часы пик – через каждые пять-шесть минут. Пассажиры дальнего пригорода будут тратить меньше времени, чтобы добраться до столицы.

Фото: пресс-служба АО "Центральная ППК"

По его мнению, многие откажутся от личного транспорта, снизив нагрузку на дороги, это повысит скорость внутри города. "Сейчас по будням жители дальнего пригорода не могут выбраться в Москву с 11 часов утра до часа дня из-за технологических приостановок движения. После запуска поездов "Иволга" дневные технологические перерывы перенесут на ночное время", – сообщил Зотов, отметив, что новые поезда и обычные электрички станут частью городской транспортной системы Москвы.

Проезд на МЦД пассажиры смогут оплачивать "Тройкой", а также с помощью банковской карты с функцией PayPass и PayWave или гаджетов (Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay). В феврале министерство транспорта России выпустило приказ, позволяющий использовать транспортную карту и другие современные методы оплаты при поездках на Московских центральных диаметрах. По словам председателя "Общероссийского объединения пассажиров" Ильи Зотова, для пассажиров упростится оплата, так как они смогут использовать единую карту "Тройка" для проезда на всем городском транспорте. "И им не надо будет каждый раз перед поездкой стоять в очереди в кассу, чтобы купить билет или пополнить "Тройку", – подчеркнул эксперт.



По первым двум диаметральным маршрутам запустят поезда "Иволга". Вагоны оборудуют USB-зарядками, креплениями для велосипедов, Wi-Fi, теплыми поручнями, местами для маломобильных граждан и пеленальными столиками для малышей во вместительных туалетных комнатах.

В новом поезде не будет тамбуров и межвагонных дверей – пассажиры смогут пройти из головы в хвост состава без препятствий, как в метропоездах "Москва".

К запуску первых двух диаметров Одинцово–Лобня и Нахабино–Подольск будут реконструированы и благоустроены остановочные пункты. На платформах установят скамейки, навесы от непогоды, электронные табло и колонны экстренной связи.

Движение будет тактовым: в часы пик каждые пять-шесть минут, с 5:30 утра до часа ночи.

Узнать подробнее о проекте МЦД, маршрутах, сервисах москвичи и гости могут в специальном демонстрационном павильоне на площади Киевского вокзала. Там также установлен макет поезда "Иволга" в натуральную величину. Посетители побывают в салоне и кабине машиниста и даже смогут проехать по первым диаметральным маршрутам, а с помощью VR-очков смогут прокатиться и по ночной Москве и ближнему Подмосковью.

