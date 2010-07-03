Единый архитектурный стиль разработают для станций МЦД

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Для станций, которые создадут в рамках проекта МЦД, разработают единый архитектурный стиль, сообщает пресс-служба столичного комитета по архитектуре и градостроительству со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Как отмечается, на сегодняшний день разрабатываются концептуальные проекты планировки территорий, прилегающих к МЦД.

По словам Кузнецова, в конце 2019 года – начале будущего МЦД уже поедет, и горожане получат новый комфортный общественный транспорт.

"В рамках проекта будут созданы новые остановочные пункты, для них разрабатывается единый архитектурный стиль. Часть остановок перенесут, чтобы сократить время пересадки", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.

В пресс-службе уточнили, что на прилегающей территории будут формироваться городские центры с кафе, магазинами, аптеками.

"Плюс в рамках проекта МЦД прорабатывается вопрос благоустройства – это комфортные освещенные подходы, формирование безопасной проницаемой среды", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что посетителями павильона Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала стали 90 тысяч человек.

За полгода павильон посетили представители Франции, Англии, США, Армении, Казахстана, Украины, Испании, Италии, Великобритании, Китая, Индии.

Отмечается, что павильон не только информирует посетителей о проекте МЦД, но и все чаще становится площадкой для городских мероприятий.

Проект МЦД предполагает запуск пяти линий. Первыми откроют МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск".

Диаметры будут работать по графику метро – с 5:30 до 1:00. Поезда будут курсировать в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Следующими запустят МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного.

Ранее сообщалось, что свыше 30 тысяч дополнительных рабочих мест на транспортных предприятиях будут созданы благодаря запуску МЦД. Требуются машинисты, кассиры и другие специалисты.



Что изменится с запуском МЦД



