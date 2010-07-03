Новый маршрут МЦД улучшит транспортную доступность на востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Транспортная логистика на востоке Москвы улучшится благодаря запуску нового маршрута Московского центрального диаметра. На участке "Пушкино – Домодедово" появится наземное метро, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на департамент транспорта.

Около города Пушкино находится поселок Акулово, от МКАД он располагается в 14 километрах. Благодаря реализации проекта МЦД в двух километрах от поселка сделают новое наземное метро. Поезда МЦД-5 "Пушкино – Домодедово" будут останавливаться на станции Мамонтовская.

Первые два диаметра Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск планируют запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Они будут работать с 5:30 до 1:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик. По диаметрам запустят поезда "Иволга".

Третий маршрут МЦД должен заработать в конце 2021 – начале 2022 года. Благодаря МЦД-3 жители подмосковных Химок смогут добраться до центра Москвы вдвое быстрее. Время в пути до первой пересадочной станции Ховрино-2 составит всего пять минут.

Оплатить проезд можно будет "Тройкой", на МЦД будет действовать программа лояльности карты. За каждое пополнение "Кошелька" на сумму от 250 рублей пассажиры будут получать бонусы и скидки от партнеров программы лояльности. Размер кешбэка составит 3 процента от внесенной суммы.

