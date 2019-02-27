Названы самые частые вопросы гостей павильона МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Посетители павильона МЦД у Киевского вокзала чаще всего спрашивают специалистов, как можно будет расплатиться за проезд и сколько будет стоит одна поездка. В числе других популярных вопросов – "Как будут выглядеть новые железнодорожные остановки после реконструкции?" и "Как часто станут подъезжать к платформе поезда?". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

К настоящему моменту павильон посетили более 25 тысяч человек. Для гостей проводят бесплатные экскурсии. Сотрудники павильона подробно объясняют посетителям особенности работы нового вида транспорта.

В павильоне установлены интерактивные панели, с помощью которых можно построить оптимальные маршруты движения по городу после запуска диаметров, узнать станции пересадки на метро или МЦК. Главный экспонат павильона – полноразмерный макет поезда "Иволга" – именно такие составы будут перевозить пассажиров на первых двух диаметрах.

Демонстрационный павильон работает без выходных с 09:00 до 21:00. Вход свободный.

Что изменится с запуском МЦД

Проект МЦД предполагает запуск пяти линий. Первые два диаметра запустят в конце 2019 – начале 2020 года. На Московских центральных диаметрах будет действовать программа лояльности "Город" карты "Тройка". Чтобы стать ее участником, нужно зарегистрировать свою "Тройку" на сайте gorodtroika.ru или в мобильном приложении "Город". За это участники получают бонусы и скидки более чем в шести тысячах торговых точек.