Фото: МАХ/"Шереметьево"

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево восстанавливают штатную работу после снятия ограничений. Об этом сообщают пресс-службы авиагаваней в MAX.

В частности, Шереметьево организовал дополнительную помощь пассажирам после ночных ограничений на использование воздушного пространства московского авиационного узла.

В терминалах бесплатно раздают бутилированную воду, также установлены кулеры. Круглосуточно работают информационные стойки и кол-центр, сотрудники помогают пассажирам сориентироваться, сопровождают их к местам выдачи багажа и отвечают на возникающие вопросы.

Авиакомпании содействуют в переоформлении и возврате билетов, а также размещении пассажиров отмененных рейсов в гостиницах. Особое внимание уделяют семьям с детьми и людям с ограниченными возможностями здоровья, для них доступны комнаты матери и ребенка и специализированные залы ожидания.

При этом аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний после снятия временных ограничений на прием и отправку самолетов. Однако расписание корректируется, остаются задержанные и отмененные рейсы.

Для регулирования пассажиропотока в терминалах B, C и D временно ограничили доступ в зоны предполетного досмотра. Пройти туда можно не ранее чем за два часа до отправления рейса.

В свою очередь, представители Внуково рассказали, что в терминале А остается много пассажиров, при этом ситуация в разных зонах отличается. Большое количество людей находится в зоне регистрации, тогда как сектор внутреннего вылета довольно свободен. Ситуация будет меняться по мере отправки рейсов.

Пассажиров призвали обращать внимание на сообщения перевозчиков, которые корректируют расписание. При входе в терминал рекомендуется сохранять спокойствие, соблюдать дистанцию и ориентироваться на время вылета. Процедуры по переоформлению билетов и возврату средств доступны в онлайн-формате, поэтому нет необходимости оставаться в авиагаванях.

В ночь на 30 октября небо над Москвой закрывали для приема и выпуска самолетов. Ограничения затронули все четыре столичные гавани – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. По словам Сергея Собянина, с вечера 29-го до утра 30-го числа к городу летели 862 беспилотника.

Пока московские аэропорты не принимали рейсы, 27 самолетов сели в Пулково. Около 20 рейсов доберутся до Москвы альтернативными способами. Позднее Росавиация сообщила, что ограничения сняты во всех четырех аэропортах, и они вернулись к штатной работе.