"Почта Mail" добавила возможность назначать ответственных за письма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В сервисе "Почта Mail" пользователи теперь могут назначать ответственных за письма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый инструмент предназначен для командной работы. Для одного письма можно назначить одного или нескольких ответственных. В частности, для каждого ответственного автоматически формируется отдельный раздел. В нем будут собраны все письма с его назначением.

Благодаря этому можно упростить работу с входящими письмами в одном ящике и распределить поток задач, говорится в сообщении.

Ранее компания Google добавила возможность менять адрес электронной почты в учетных записях. Такая функция стала доступна тем, чей адрес заканчивается на @gmail.com. При этом в ГД призвали россиян не менять адрес своей электронной почты внутри контура Google Mail, а перейти на российские почтовые сервисы.

