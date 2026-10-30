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30 октября, 09:41

Спорт

Емельяненко уточнил иск к "АСТ" и Ивановой, потребовав почти 13 млн рублей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывший боец смешанных единоборств, почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко уточнил требования по иску к автору книги о нем писательнице Анастасии Ивановой и издательству "АСТ", выпустившему тираж. Спортсмен настаивает на компенсации ущерба почти в 13 миллионов рублей, заявила ТАСС адвокат Елизавета Меткина.

Защита обратила внимание на то, как менялась позиция издательства: сначала там ссылались на лицензию фотобанка, а затем заявили, что согласие Емельяненко вообще не требовалось. Сама писательница, по словам правозащитницы, пыталась согласовать книгу, но, не получив согласия, решила рискнуть.

"Аргументы меняются, а главный вопрос остается без ответа: на каком правовом основании изображение Емельяненко использовали в коммерческом издании? В этой связи мы уточнили исковые требования, в которых подробно обосновали, почему настаиваем на сумме причиненного нашему доверителю ущерба", – пояснила собеседница агентства.

Предварительные слушания по иску Останкинский суд Москвы проведет в 10:30 по московскому времени.

Емельяненко подал иск к "АСТ" и Ивановой о защите чести, достоинства и деловой репутации в июле. Спортсмен уверен, что его биография в книге "Легенда ММА – Федор Емельяненко" искажена. Позднее издание пропало со всех маркетплейсов.

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