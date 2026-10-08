Российские военные разработали новую тактику наступления в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные разработали новую тактику наступления в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ, генерал армии Юнус-Бек Евкуров в интервью журналу "Политика".

По его словам, во время боевых действий военные столкнулись с артиллерией противника, и началась контрбатарейная борьба. В связи с этим российским подразделениям пришлось обучаться новому.

Евкуров отметил, что тактика предполагает одновременный штурм позиций противника одними подразделениями и закрепление на занятых рубежах другими: пока одни части двигаются вперед, другие закрепляются на достигнутых рубежах.

Ранее подразделениям группировки войск "Север" удалось освободить населенный пункт Аннополье в Харьковской области. Бойцы продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в регионе.