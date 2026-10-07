Российская авиация поразила вантовый мост в Запорожье

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская авиация нанесла удар корректируемыми авиабомбами по вантовому мосту в Запорожье, соединяющему левый берег Днепра с островом Хортица. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что мост использовался украинской армией для переброски военных грузов и личного состава. В результате точного поражения объект получил существенные повреждения, движение по нему приостановлено.

Корректировку авиаударов и съемку кадров объективного контроля выполняли операторы бригады "Варяг". Удары наносились экипажами Воздушно-космических сил с применением авиационных бомб УМПБ.

Ранее российские военные ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в интересах компании "Файер Пойнт". Удары наносились по объектам, где производятся и хранятся крылатые ракеты "Фламинго", а также беспилотники большой и средней дальности.

Цели находились в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.