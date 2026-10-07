ВС РФ поразили места производства ракет "Фламинго" и БПЛА на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России в ночь на 7 октября нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в интересах компании "Файер Пойнт". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и дронами по объектам, где производятся и хранятся крылатые ракеты "Фламинго", а также БПЛА большой и средней дальности. Цели располагались в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Кроме того, поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее были поражены две радиолокационные станции ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что расчет БПЛА "Герань" поразил радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-37 "Меч" в населенном пункте Миргород Полтавской области, а также радиолокационную станцию 35Д6 в населенном пункте Кагарлык Одесской области.

