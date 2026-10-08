Минтруд РФ обновил перечень запрещенных для подростков работ

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Минтруд России утвердил новый механизм охраны труда подростков. Вместо ограничений по наименованию профессий вводится запрет на выполнение определенных видов работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ и начнет действовать с 1 марта 2027 года. Документ содержит перечень из 69 видов работ.

Как отметили в пресс-службе, предыдущая модель опиралась на список профессий. При этом работодатели могли менять названия должностей внутри компании. Например, "специалист отдела погрузки" на самом деле выполнял работу грузчика. Утвержденные меры не позволят обойти запрет.

Правила безопасности регулируются статьей 265 Трудового кодекса РФ, которая запрещает привлекать лиц, не достигших 18 лет, к подземным, вредным или опасным работам. Это касается и деятельности, которая может быть опасной для здоровья или нанести ущерб нравственному развитию.

Ранее Минтруд более чем в 4 раза сократил список запрещенных профессий для женщин. Теперь у них появилась возможность работать на автоматизированных линиях горной промышленности. Вместе с тем в России появилась первая женщина, управляющая грузовым локомотивом.

