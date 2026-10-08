Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 20:49

Общество

Минтруд РФ обновил перечень запрещенных для подростков работ

Фото: 123RF.com/dobledphoto

Минтруд России утвердил новый механизм охраны труда подростков. Вместо ограничений по наименованию профессий вводится запрет на выполнение определенных видов работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ и начнет действовать с 1 марта 2027 года. Документ содержит перечень из 69 видов работ.

Как отметили в пресс-службе, предыдущая модель опиралась на список профессий. При этом работодатели могли менять названия должностей внутри компании. Например, "специалист отдела погрузки" на самом деле выполнял работу грузчика. Утвержденные меры не позволят обойти запрет.

Правила безопасности регулируются статьей 265 Трудового кодекса РФ, которая запрещает привлекать лиц, не достигших 18 лет, к подземным, вредным или опасным работам. Это касается и деятельности, которая может быть опасной для здоровья или нанести ущерб нравственному развитию.

Ранее Минтруд более чем в 4 раза сократил список запрещенных профессий для женщин. Теперь у них появилась возможность работать на автоматизированных линиях горной промышленности. Вместе с тем в России появилась первая женщина, управляющая грузовым локомотивом.

Читайте также


общество

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика