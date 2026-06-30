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30 июня, 20:35

Общество

Минтруд РФ сократил в 4 раза перечень запрещенных профессий для женщин

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Список запрещенных профессий для женщин в России сократился более чем в четыре раза. Об этом заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина в ходе форума женщин Севера "Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России", передает ТАСС.

Теперь женщины могут работать в том числе на автоматизированных линиях горной промышленности. Кроме того, в РФ появилась первая женщина – машинист грузового локомотива.

По словам Баталиной, некоторые профессии были недоступны для женщин из-за тяжелого физического труда, а также вредных и опасных условий. Но благодаря цифровизации и внедрению безопасных методов производства все больше "мужских профессий" становятся в том числе и "женскими".

Ранее в ГД заявили, что рождение детей является самой главной функцией женщин, поэтому список "неженских" профессий не дискриминирует, а помогает сберечь их здоровье. В Думе отметили, что перечень будет меняться и, в условиях снижения факторов опасности и вредности, женщины смогут осваивать новые должности и сферы деятельности.

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