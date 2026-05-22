22 мая, 16:17

Минтруд до конца года представит настольные игры о рабочих профессиях

Фото: 123RF.com/ncikname

Настольные игры о рабочих профессиях будут переданы регионам с помощью контрагентов до конца этого года, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

По его словам, работа над этими играми уже завершается. Котяков уточнил, что игры будут предназначены для развития молодежных площадок на базе центров занятости.

"Это разные режимы, сейчас у нас порядка пяти-шести игр в разработке", – добавил министр.

Он объяснил, что игры будут ориентированы на рабочие профессии. С их помощью можно будет узнать о разных отраслях и проверить знания о нюансах той или иной специальности.

Ранее заместитель руководителя службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Елена Дурнева сообщила, что в Москве 35 тысяч учеников 10-х и 11-х классов пройдут профориентацию до конца 2026 года.

По ее словам, Московская служба занятости уже несколько лет занимается профориентацией девятиклассников, а в этом году она запустила новый масштабный проект, посвященный профориентации школьников 10–11-х классов. Проект стартовал в пилотном режиме в начале года.

