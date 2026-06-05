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05 июня, 15:17

Транспорт

Видеоролик к 85-летию "Окон ТАСС" покажут на медиаэкранах столичного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Видеоролик в честь 85-летия "Окон ТАСС" покажут на медиаэкранах столичного транспорта, сообщает ТАСС.

Проект подготовлен журналистами совместно с Дептрансом Москвы. Видеоролик будет транслироваться на медиаэкранах в метро, МЦД, МЦК и наземном транспорте. Пассажиры узнают о вкладе в Победу в Великой Отечественной войне, который внесли журналисты, художники и литераторы.

В видео покажут не только архивные кадры из медиабанка ТАСС, но и изображения наиболее известных "Окон ТАСС". Фотографии создателей плакатов познакомят пассажиров с работой редакции, а снимки улиц Москвы и не только покажут, как распространялись "окна". Просмотреть видео можно будет с 5 по 12 июня, с 26 июня по 3 июля, с 10 по 17 июля и с 24 по 31 июля.

Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов поблагодарил столичный департамент транспорта за поддержку проекта и отметил, что эта инициатива способствует сохранению исторической памяти поколений и напоминает жителям и горожанам о единстве народов в борьбе с фашизмом.

"Окна ТАСС" – живая хроника народного подвига, они не потеряли своей актуальности и в наши дни. Слово и образ продолжают играть ключевую роль в мобилизации общества", – указал Кондрашов.

В это же время заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что столичные власти поддерживают инициативы по сохранению исторической памяти и укреплению патриотических ценностей по задаче Сергея Собянина.

"Видеоролик будут транслировать на более чем 34 000 медиаэкранов в метро и наземном городском транспорте. Пассажирам покажут, как представители творческих профессий помогали приближать Победу", – добавил Ликсутов.

"Окна ТАСС" должны были поднять боевой дух Красной армии и граждан, а также поспособствовать мобилизации сил фронта и тыла во время ВОВ. Первый плакат "Окна ТАСС" появился в Москве 27 июня 1941 года в витринах магазинов на Кузнецком мосту. За всю войну работниками только московской редакции было выпущено около 1 500 наименований плакатов, которые печатались миллионными тиражами.

Ранее сообщалось, что в столичном метро увеличили число указателей с отображением ближайших выходов к причалам. Ознакомиться с номерами маршрутов регулярных электросудов и найти ближайший выход к их причалам можно с помощью улучшенной наддверной навигации в поездах "Москва-2020", "Москва-2024" и "Москва-2026" на 4 линиях метро.

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