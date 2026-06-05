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05 июня, 15:06

Культура

Цикл экскурсий "Наследие вокруг нас" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Департамент культурного наследия столицы в рамках проекта "Лето в Москве" подготовил цикл экскурсий "Наследие вокруг нас". Его основная задача – познакомить граждан с историей Москвы, архитектурным наследием и памятниками старины, сообщается на портале мэра и правительства города.

Руководитель указанного департамента Алексей Емельянов отметил, что всего подготовлено 60 экскурсий, посвященных истории и архитектуре Москвы. Они позволят увидеть знакомые места по-новому, узнать больше об архитектурных памятниках и понять важность работы по сохранению культурного наследия для будущих поколений.

Участники экскурсий узнают об архитектурных стилях разных эпох, знаменитых московских зодчих, а также увидят отреставрированные объекты культурного наследия. Гиды расскажут, какие находки и исторические исследования помогли вернуть изначальный облик старинных зданий и сохранить уникальные декоративные элементы.

Все желающие также посетят старинную городскую усадьбу Е. Ф. Киппена, история которой тесно связана с культурной жизнью столицы. Раньше эти земли принадлежали родственникам царской семьи, а сейчас в историческом здании располагается Московский союз художников.

На экскурсии в Малороссийском подворье горожане узнают об истории квартала, где с первой половины XVII селились чаще всего иностранцы. Один из них начал там строить каменные палаты. В свое время в здании на улице Маросейке, кроме жилых квартир, находились Елизаветинская женская гимназия, рукодельное училище, аптека и типография с магазином. В настоящее время там располагается центр современного искусства Az/art.

Еще несколько экскурсий посвятят усадьбе Всеволожских. Москвичи пройдут по территории, где раньше была шелковая фабрика Клода-Мари Жиро, и посетят здание картинной галереи этого предприятия.

Помимо этого, в рамках проекта организуют десятки пешеходных экскурсий с обзором памятников архитектуры на центральных городских улицах. Мероприятия бесплатные и пройдут до 20 июня. Регистрация на них открыта на сайте "Лета в Москве".

Ранее сообщалось, что с 10 по 14 июня в столице пройдет фестиваль "Времена и эпохи". Благодаря этому Москва превратится в музей под открытым небом. Мероприятия запланированы более чем на 30 центральных и 27 окружных площадках. Вход на большинство из них будет свободный.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" расширил программу до 77 объектов

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Сюжет: Лето в Москве
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