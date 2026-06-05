В Брянске мужчина украл корм из зоомагазина и отдал своему коту

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мужчина похитил корм для животных в зоомагазине Брянска и отдал своему коту, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Заявление о грабеже поступило в полицию от директора торговой точки. Женщина рассказала, что мужчина зашел в магазин, схватил упаковку кошачьего корма стоимостью более двух тысяч рублей и скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый 37-летний житель Брянска. По его словам, похищенное он якобы успел скормить своему коту за несколько часов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее житель Орска украл для возлюбленной 101 розу. Позднее его задержали, и суд приговорил его к году принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. После вступления приговора в силу мужчина скрылся, из-за чего его объявили в федеральный розыск. Злоумышленника нашли в Промышленном районе Самары, а затем суд арестовал его на 30 дней.