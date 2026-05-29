29 мая, 11:49

Происшествия

Похищенную икону Пресвятой Богородицы вернули в храм в Костромской области

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Похищенную чудотворную икону Пресвятой Богородицы вернули в храм в Костромской области, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

По ее словам, в декабре 2025 года настоятель храма Архангела Михаила в селе Контееве обнаружил хищение 11 образцов. В их числе была икона "Скоропослушница".

СК возбудил уголовное дело по статье "Кража". Позднее правоохранители узнали, что икону преступники продали коллекционеру из Краснодара. Образ они отправили обычной посылкой через службу доставки.

Полицейские отправились в командировку и забрали икону, после чего отдали ее настоятелю. Другие похищенные изделия в ближайшее время также будут переданы в храм.

Подозреваемые в совершении этой кражи и других аналогичных преступлениях в нескольких регионах России задержаны. Одного из них поймали в Москве, а другого – в Ярославле. Обнаруженные у фигурантов изделия были украдены из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Похищенное на сумму около 500 тысяч рублей изъято.

