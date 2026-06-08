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08 июня, 17:42

Происшествия

Виновница смертельной аварии в США обвинила в случившемся свою собаку

Фото: 123RF.com/sir270

В США виновница смертельной аварии Шоне Рэй Доккен обвинила в случившемся свою собаку, сообщает KSTP.

ДТП произошло 29 мая в штате Миннесота: Доккен врезалась в автомобиль, в котором находилась 82-летняя Барбара Ли Уэлберг. Машина перевернулась, и женщина погибла на месте.

На месте происшествия полицейские зафиксировали невнятную речь у Доккен. Тест на содержание алкоголя в организме показал отрицательный результат. После ДТП ее доставили в больницу.

В дальнейшем женщина пояснила, что незадолго до этого приняла два препарата, сочетание которых может вызывать снижение скорости реакции и нарушение координации движений. О злоупотреблении лекарствами Доккен рассказал и ее сожитель. Кроме того, в прошлом она уже попадала в поле зрения полицейских из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения.

На допросе Доккен обвинила в аварии собаку: питомец хотел взять лакомство и оперся на руль, изменив траекторию движения. Женщина пыталась вернуть управление, но машину занесло, и произошла авария. Несмотря на показания Доккен, ее взяли под стражу.

Ранее в Сергиевском районе Самарской области, недалеко от села Черновка, столкнулись автомобили Hyundai и Mitsubishi. В результате погибли три человека, включая двоих детей. Еще трое человек получили ранения.

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