ЦИК Армении подведет окончательные итоги выборов 14 июня

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении подведет окончательные итоги выборов в 17:00 по московскому времени 14 июня. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Парламентские выборы в Армении завершились 7 июня при явке 58,97%. После обработки 98% бюллетеней выяснилось, что партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов, что недостаточно для единоличного формирования правительства.

На втором месте с 23,35% оказался блок "Сильная Армения", который позднее требовал Центризбирком признать результаты выборов недействительными. По словам Карапетяна, причиной такого решения стали нарушения в день выборов и в предвыборный период.

12 июня ЦИК пересчитала голоса парламентских выборов в стране на 637 избирательных участках из 2 005. У блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна в результате пересчета результаты увеличились на 508 голосов, составив 340 088 голосов. Партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна прибавила 147 голосов, набрав в сумме 58 378 голосов.

Правящая партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна увеличила результат на 1 148 голосов – теперь у нее 727 820 голосов. Блок "Армения" экс‑президента Роберта Кочаряна получил еще 217 голосов, доведя итог до 145 113 голосов.

