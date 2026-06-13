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13 июня, 17:32

Общество

Фермер во Франции спустя 32 года узнал, что его признали мертвым

Фото: 123RF.com/graphicswizard

Фермер во Франции спустя 32 года узнал, что его признали умершим, сообщает France 3.

В апреле его семья получила письмо от коммерческого суда с требованием привести в порядок данные по их сельхозкооперативу, поскольку указанный в документах управляющий умер, иначе предприятие будет исключено из реестра. Благодаря этому письму фермер узнал, что он считается умершим с 1994 года.

Он обратился в суд, где предположили, что в семье у него есть скончавшийся тезка, однако, по словам мужчины, это не так. Из-за этого канцелярия органа запросила выписку из актовой записи о рождении, чтобы перепроверить информацию.

Семья мужчины направила необходимые документы, однако пока неизвестно, как произошла такая ошибка.

Ранее в Орске мужчина узнал, что его признали мертвым. При этом он не смог дождаться переоформления, поскольку скончался до того, как это произошло. Из-за того, что по документам он уже был мертв, а ЗАГС не смог выдать новое свидетельство, похоронить его оказалось невозможно. Родственники обратились в суд с иском.

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