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Пожар на площади 484 "квадрата" произошел в частном доме в Люберцах, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По данным пресс-службы областного главка МЧС России, произошло возгорание кровли частно дома. Изначально площадь пожара составила 200 квадратных метров. Позже открытое горение было ликвидировано, а итоговая площадь пожара – 484 "квадрата".

Отмечается, что возгорание произошло в деревне Чкалово, в доме № 21 на улице Первомайской. До прибытия спасателей из дома эвакуировались люди. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее в Санкт-Петербурге в результате пожара в ангаре в Калининском районе погибли четыре человека. Предварительно, сотрудники организации, чья деятельность связана с производством и продажей химических продуктов, работали в арендованном здании. Тогда произошла детонация химвещества и последующее возгорание.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

