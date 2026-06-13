Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 22:00 (обновлено 13.06.2026 22:02)

Происшествия

Пожар на площади 484 "квадрата" произошел в частном доме в Люберцах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар на площади 484 "квадрата" произошел в частном доме в Люберцах, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По данным пресс-службы областного главка МЧС России, произошло возгорание кровли частно дома. Изначально площадь пожара составила 200 квадратных метров. Позже открытое горение было ликвидировано, а итоговая площадь пожара – 484 "квадрата".

Отмечается, что возгорание произошло в деревне Чкалово, в доме № 21 на улице Первомайской. До прибытия спасателей из дома эвакуировались люди. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее в Санкт-Петербурге в результате пожара в ангаре в Калининском районе погибли четыре человека. Предварительно, сотрудники организации, чья деятельность связана с производством и продажей химических продуктов, работали в арендованном здании. Тогда произошла детонация химвещества и последующее возгорание.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также


происшествияпожар

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика