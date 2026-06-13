13 июня, 22:00 (обновлено 13.06.2026 22:02)Происшествия
Пожар на площади 484 "квадрата" произошел в частном доме в Люберцах
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар на площади 484 "квадрата" произошел в частном доме в Люберцах, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По данным пресс-службы областного главка МЧС России, произошло возгорание кровли частно дома. Изначально площадь пожара составила 200 квадратных метров. Позже открытое горение было ликвидировано, а итоговая площадь пожара – 484 "квадрата".
Отмечается, что возгорание произошло в деревне Чкалово, в доме № 21 на улице Первомайской. До прибытия спасателей из дома эвакуировались люди. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее в Санкт-Петербурге в результате пожара в ангаре в Калининском районе погибли четыре человека. Предварительно, сотрудники организации, чья деятельность связана с производством и продажей химических продуктов, работали в арендованном здании. Тогда произошла детонация химвещества и последующее возгорание.
Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.