В московском транспорте второй день раздают воду из-за жары

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

В московском транспорте второй день раздают бесплатную воду из-за жары. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Воду можно получить на автовокзалах Северные Ворота, Центральный, Красногвардейский, Саларьево и Южные Ворота. С 12:00 до 16:00 инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) раздают воду на станциях метро "Измайловская", "Фили", "Багратионовская", "Кунцевская", "Филевский парк", "Студенческая", "Кутузовская", "Пионерская" и "Выхино".

С 14:00 до 17:00 сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) раздают воду на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Площадь трех вокзалов и Тушинская.

На Ленинградском вокзале вода доступна на информационной стойке, а на первом этаже установлены станции с безлимитной питьевой водой. С 14:00 сотрудники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) раздают бутилированную воду в пригородной зоне Ленинградского вокзала и на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

Пассажиры "Аэроэкспресса" могут получить воду в экспресс-автобусах возле станции метро "Ховрино" с 13:00, а также в автобусах на Домодедовском направлении.

Сотрудники службы пассажирского сервиса Центра организации дорожного движения (ЦОДД) раздают воду на всех причалах регулярного речного электротранспорта и на двух прогулочных маршрутах: "Киевский" и "Китай-город". В салонах электросудов также доступна бесплатная вода из кулеров. Кулеры с водой установлены и на специализированных стоянках "Московского паркинга".

"Раздадим москвичам и гостям столицы более 3 тысяч бутылок и стаканчиков питьевой воды на всех ключевых объектах Московского транспорта", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В Дептрансе добавили, что следят за погодой и при необходимости обновят список станций.

На фоне сильной жары с 6 по 7 августа в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в эти дни достигнет 30–32 градусов. Горожан призвали избегать длительного пребывания на улице и заботиться о питомцах.

При этом в пятницу местами могут пройти кратковременные дожди, а также гроза, при которой порывы ветра достигнут до 15 метров в секунду.