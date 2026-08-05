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05 августа, 10:24

Общество

31-градусная жара ожидается в Москве под конец рабочей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жара до 31 градуса ожидается в Москве к концу рабочей недели. Об этом в беседе с RT сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, антициклон в настоящее время располагается практически над столичным регионом, поэтому город вступает в период жары. В среду днем, 5 августа, столбики термометров покажут 26–28 градусов тепла, осадков не ожидается.

В четверг и пятницу, 6 и 7 августа, ночью температура составит 16–18 градусов, а в пятницу может подняться до 20 градусов. Днем воздух прогреется до 29–31 градуса.

При этом в пятницу местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, порывы ветра при которой достигнут 12–15 метров в секунду.

В ночь на субботу, 8 августа, ожидается 18–20 градусов, днем – 23–28 градусов. Местами возможны небольшие и умеренные дожди. В воскресенье, 9 августа, станет немного прохладнее: ночью – около 18–20 градусов, днем – 22–27 градусов, и осадков уже не предвидится.

Ранее сообщалось, что июль 2026 года оказался самым теплым месяцем в России с начала регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. При этом, несмотря на рекорд в масштабах страны, в Москве и Санкт-Петербурге месяц оказался близким к климатической норме.

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