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05 августа, 11:16

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Экономист Сазанова: стоимость ряда товаров может упасть из-за закона о мониторинге цен

Экономист рассказала, как закон о мониторинге цен повлияет на стоимость продуктов

Фото: ТАСС/Олег Елков

Ряд товаров может подешеветь в России из-за закона о мониторинге цен. Это будет возможно в случае, если власти посчитают инфляционные ожидания безосновательными, заявила News.ru доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Светлана Сазанова.

"Закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров затронет продукцию, включаемую в расчет индекса потребительских цен – ключевого показателя "потребительской инфляции", – сказала эксперт.

Сазанова рассказала, что закон поможет определять этапы производственных цепочек, на которых увеличились цены на материалы, сырье и энергоносители. Это позволит правительству понять причины инфляции и принять своевременные меры.

4 августа Владимир Путин подписал закон, который позволяет отслеживать цены на продовольственные товары на всех этапах их движения. Согласно документу, уполномоченные федеральные органы власти получат доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну для выявления случаев роста стоимости товаров.

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