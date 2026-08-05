В Кургане отца задержали за избиение двухлетней дочери

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В Кургане правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство своей двухлетней дочери. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Курганской области.

По данным ведомства, вечером 3 августа 28-летний мужчина, находясь пьяном в состоянии, причинил тяжелые телесные повреждения девочке 2024 года рождения. Ребенок получил травмы головы. Вернувшаяся домой супруга вмешалась и незамедлительно отвезла дочь в медицинское учреждение. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи и криминалисты регионального управления, а также оперативные сотрудники полиции. По поручению руководителя СУ СК РФ предварительное следствие передано во второй отдел по расследованию особо важных дел.

Во время задержания мужчина дал признательные показания. В ближайшее время правоохранители решат вопрос об избрании ему меры пресечения. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу.

Ранее столичные полицейские задержали 79-летнего пенсионера за угрозу застрелить сына. Между мужчинами произошел бытовой конфликт. Отец потребовал, чтобы сын покинул жилье, а также пригрозил применить оружие.

В какой-то момент пенсионер попытался выстрелить, но пистолет не сработал. По данному факту возбуждено дело об угрозе убийством. Более того, во время обыска в его квартире были найдены три электродетонатора, в связи с чем полицейские открыли еще одно производство по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ.