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05 августа, 16:29

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LBC: четыре человека госпитализированы в Лондоне после нападения с ножом

Четыре человека госпитализированы в Лондоне после нападения с ножом

Фото: 123RF.com/whiteboxmedia

Четыре человека госпитализированы после нападения с ножом в районе Ковент-Гарден в Лондоне, сообщает радиостанция LBC.

По данным СМИ, пострадавших доставили в травматологический центр. В свою очередь, Sky News со ссылкой на полицию заявил о задержании 47-летней женщины.

Ранее неизвестный напал с ножом на двух мужчин в подмосковном Солнечногорске. По данным следствия, злоумышленник выпивал в компании знакомых. В какой-то момент между ним и одним из присутствовавших произошла ссора.

После конфликта мужчина пришел домой, надел балаклаву и камуфлированную одежду, взял нож, вернулся к собутыльникам и ударил одного из них ножом в грудь, а второго – в плечо и предплечье.

Один из потерпевших скончался на месте. Второго доставили в больницу, где оказали помощь. После случившегося мужчина скрылся, однако вскоре был задержан. Позднее ему предъявили обвинение и заключили его под стражу.

В центре Лондона женщина напала на людей с ножом

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