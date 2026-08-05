Тобольский суд отказал жителю в смене пола после операции в Армении

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Тобольский городской суд не удовлетворил иск местного жителя, требовавшего изменить сведения о поле (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в документах, сообщает газета "Известия" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Тюменской области.

В сентябре 2025 года мужчина перенес операцию по изменению половых признаков в клинике пластической хирургии в Армении. В декабре того же года он обратился в ЗАГС, попросив внести корректировки в запись акта гражданского состояния. Ему отказали.

В суде пояснили, что представленные медицинские документы не соответствовали требованиям российского законодательства, которое не предусматривает возможность смены пола. Кроме того, операция, проведенная за границей, не является основанием для изменения актовой записи и не подтверждает наличие ошибки в первоначальных документах.

Позднее истец пытался пройти врачебную комиссию в профильном федеральном центре, но ему отказали по той же причине.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что необходимо выяснить, кто и каким образом в Международном олимпийском комитете (МОК) допустил трансгендеров к участию в Олимпийских играх. По ее словам, необходимо организовать соответствующее расследование.

