Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 16:39

Общество

Тобольский суд отказал жителю в смене пола после операции в Армении

Фото: depositphotos/YGphoto

Тобольский городской суд не удовлетворил иск местного жителя, требовавшего изменить сведения о поле (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в документах, сообщает газета "Известия" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Тюменской области.

В сентябре 2025 года мужчина перенес операцию по изменению половых признаков в клинике пластической хирургии в Армении. В декабре того же года он обратился в ЗАГС, попросив внести корректировки в запись акта гражданского состояния. Ему отказали.

В суде пояснили, что представленные медицинские документы не соответствовали требованиям российского законодательства, которое не предусматривает возможность смены пола. Кроме того, операция, проведенная за границей, не является основанием для изменения актовой записи и не подтверждает наличие ошибки в первоначальных документах.

Позднее истец пытался пройти врачебную комиссию в профильном федеральном центре, но ему отказали по той же причине.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что необходимо выяснить, кто и каким образом в Международном олимпийском комитете (МОК) допустил трансгендеров к участию в Олимпийских играх. По ее словам, необходимо организовать соответствующее расследование.

Читайте также


судыобществорегионы

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика