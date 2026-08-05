Фермер Лесничин: спелую дыню выдают яркий цвет и сетчатый узор на корке

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Зрелую дыню можно определить по двум главным признакам – насыщенному окрасу и характерному сетчатому узору на корке. Об этом в беседе с News.ru рассказал председатель ассоциации "Народный фермер" Астраханской области Степан Лесничин.

По словам эксперта, цвет должен быть максимально интенсивным для конкретного сорта. В частности, если дыня желтая, то она должна быть ярко-желтой, а если зеленая – темно-зеленой, возможно, с желтизной.

"Это признак прямо такой хорошей спелости", – указал фермер.

В свою очередь, сетка на корке является сортовой особенностью, однако в большинстве случаев она присутствует на плоде.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина настоятельно рекомендовала не сочетать дыню с мясом, включая свинину, баранину и говядину, а также молочными и кисломолочными продуктами. Это, по словам эксперта, может вызвать газообразование и проблемы с желудком.

По уточнению доктора, дыню можно есть с овощами и фруктами. Однако лучше употреблять ее отдельно и не на голодный желудок.

