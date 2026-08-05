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05 августа, 11:20

Транспорт

В Минтрансе Кубы заявили, что работают над возобновлением авиасообщения с РФ

Фото: 123RF.com/moovstock

Работа над возобновлением авиасообщения между Россией и Кубой продолжается, однако оно откладывается из-за нехватки авиатоплива на острове. Об этом заявил первый замглавы Минтранса Кубы Луис Роберто Росес Эрнандес, пишет РИА Новости.

По его словам, пока обеспечить самолеты топливом не удается ни на Кубе, ни в соседних странах.

"Работа продолжается, но пока нет возможности из-за ограничений по топливу", – указал замминистра.

Эрнандес подчеркнул, что именно нехватка топлива является главным препятствием для возобновления перелетов между двумя странами.

Куба столкнулась с острым дефицитом топлива и энергокризисом из-за блокады поставок нефти США. В начале 2026 года американский лидер Дональд Трамп подписал указ о вводе пошлин против стран, которые поставляют нефть на остров.

В мае на Кубе полностью исчерпались топливные запасы. По словам министра энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви, страна не получала топливо с декабря 2025 года. Единственным поступлением стала крупная партия нефти из России в около 100 тысяч тонн.

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