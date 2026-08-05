Продюсер Рудченко: музыкальный конкурс "Интервидение" может пройти в Китае

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Китай может принять международный конкурс "Интервидение", если организаторы решат перенести шоу из Саудовской Аравии. Об этом в беседе с "Абзацем" сообщил музыкальный продюсер Павел Рудченко.

По его мнению, Пекин располагает всеми необходимыми ресурсами, чтобы оперативно, без "особых финансовых потерь" и на качественном уровне, имея развитую экономику и технологии, принять масштабное мероприятие.

"Я думаю, было бы очень неплохо, если бы Китай смог осуществить такой дружественный жест и перехватить эстафетную палочку", – отметил продюсер.

Рудченко также предположил, что организаторы могут взять небольшую паузу и перенести проведение конкурса, возможно, на следующий год, чтобы провести его на должном и безопасном уровне.

Он подчеркнул, что это не повлияет на рейтинги, так как мероприятие находится на начальном этапе своего становления. В процессе трансформации такие изменения вполне допустимы, заключил он.

В 2026 году "Интервидение" планируется провести в Саудовской Аравии, которая официально сообщила о готовности принять у себя соревнование. Однако сроки проведения конкурса остаются неизвестными.