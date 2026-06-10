Продюсер Дробыш назвал Киркорова хорошим кандидатом на "Интервидение"

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Народный артист России Филипп Киркоров является хорошим кандидатом на участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" от РФ. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

"Пусть опять будет Киркоров. Он в этом разбирается, кстати, лучше всех, между прочим. Это очень хороший выбор", – подчеркнул он.

У Киркорова есть опыт участия в подобных мероприятиях. В частности, в 1995 году он представлял РФ на "Евровидении" с песней "Колыбельная вулкану" и занял 17-е место. В последующие годы он не раз выступал в качестве автора песен, наставника и продюсера для участников конкурса из разных стран.

В свою очередь, народная артистка Лариса Долина назвала Александру Воробьеву, Диму Билана и Сергея Лазарева претендентами на участие в "Интервидении". Она уточнила, что возраст в этом случае значения не имеет, страну могли бы представить уже известные музыканты.