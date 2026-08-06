Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 09:51

Город

Дорадо и сибаса предложат со скидкой на рыбных рынках "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

С 7 по 9 августа на рыбных рынках "Москва – на волне" в Митине и Косино-Ухтомском пройдет акция: дорадо и сибас можно будет купить со скидкой 20%. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Купить свежемороженую рыбу можно будет самостоятельно или заказать с доставкой на дом. В эти же дни в 14:00 на площадках пройдут дегустации дорадо холодного копчения – не самого привычного формата подачи. Посетители смогут попробовать плотное сочное филе со сладковатым вкусом, которое после холодного копчения остается слегка упругим.

В ассортименте представлены и другие варианты продукции из дорадо и сибаса: охлажденная рыба, а также маринады собственного производства – по-мексикански, с черемшой и в летнем соусе с луком. Кроме того, есть дорадо горячего и холодного копчения.

Дорадо и сибас легко отличить друг от друга. Первая рыба имеет овальную, слегка приплюснутую форму и заметную золотистую полосу между глазами, а вторая – более вытянутая и стройная. Обе относятся к белой рыбе и ценятся за небольшое количество мелких костей. Они содержат белок, жирные кислоты омега-3, витамины A, D и E, йод, фосфор и селен.

Различия связаны с образом жизни и рационом. Дорадо предпочитает теплые прибрежные воды и чаще держится у песчаного или каменистого дна, питается моллюсками, ракообразными и мелкой рыбой. Сибас, в свою очередь, более подвижен, выбирает участки с течением и может заходить в солоноватые лагуны и устья рек, а в его рацион входят мелкая рыба, кальмары и ракообразные.

В связи с этим филе дорадо плотное, сочное и слегка маслянистое, со сладковатыми нотами, а у сибаса – мягче и нежнее.

Различия также незначительно отражаются и на способах приготовления. Дорадо хорошо подходит для гриля и открытого огня: плотное филе сохраняет сочность, а кожица подрумянивается и становится хрустящей. Эту рыбу обычно дополняют лимоном, травами и небольшим количеством специй.

Сибаса чаще запекают в пергаменте или фольге, добавляя лимон, помидоры, оливки и зелень – в закрытом конверте сохраняется пар, поэтому нежное филе остается мягким и пропитывается ароматами остальных ингредиентов.

Для обеих рыб подойдет и запекание в соляной корке. Целую тушку полностью покрывают смесью крупной морской соли и яичного белка. При нагревании она затвердевает и образует плотную оболочку, которая удерживает внутри влагу и аромат. В результате рыба готовится в собственном соку, а филе остается сочным. Перед подачей соляную корку разбивают и снимают.

Ранее на рыбных рынках "Москва – на волне" представили новую линейку готовых мидий. Морепродукт не требует варки и очистки, а также доступен в двух вариантах – в масле и рассоле. Для приготовления мидии можно сочетать с различными добавками, например с копченой паприкой.

Читайте также


городеда

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика