Дорадо и сибаса предложат со скидкой на рыбных рынках "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

С 7 по 9 августа на рыбных рынках "Москва – на волне" в Митине и Косино-Ухтомском пройдет акция: дорадо и сибас можно будет купить со скидкой 20%. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Купить свежемороженую рыбу можно будет самостоятельно или заказать с доставкой на дом. В эти же дни в 14:00 на площадках пройдут дегустации дорадо холодного копчения – не самого привычного формата подачи. Посетители смогут попробовать плотное сочное филе со сладковатым вкусом, которое после холодного копчения остается слегка упругим.

В ассортименте представлены и другие варианты продукции из дорадо и сибаса: охлажденная рыба, а также маринады собственного производства – по-мексикански, с черемшой и в летнем соусе с луком. Кроме того, есть дорадо горячего и холодного копчения.

Дорадо и сибас легко отличить друг от друга. Первая рыба имеет овальную, слегка приплюснутую форму и заметную золотистую полосу между глазами, а вторая – более вытянутая и стройная. Обе относятся к белой рыбе и ценятся за небольшое количество мелких костей. Они содержат белок, жирные кислоты омега-3, витамины A, D и E, йод, фосфор и селен.

Различия связаны с образом жизни и рационом. Дорадо предпочитает теплые прибрежные воды и чаще держится у песчаного или каменистого дна, питается моллюсками, ракообразными и мелкой рыбой. Сибас, в свою очередь, более подвижен, выбирает участки с течением и может заходить в солоноватые лагуны и устья рек, а в его рацион входят мелкая рыба, кальмары и ракообразные.

В связи с этим филе дорадо плотное, сочное и слегка маслянистое, со сладковатыми нотами, а у сибаса – мягче и нежнее.

Различия также незначительно отражаются и на способах приготовления. Дорадо хорошо подходит для гриля и открытого огня: плотное филе сохраняет сочность, а кожица подрумянивается и становится хрустящей. Эту рыбу обычно дополняют лимоном, травами и небольшим количеством специй.

Сибаса чаще запекают в пергаменте или фольге, добавляя лимон, помидоры, оливки и зелень – в закрытом конверте сохраняется пар, поэтому нежное филе остается мягким и пропитывается ароматами остальных ингредиентов.

Для обеих рыб подойдет и запекание в соляной корке. Целую тушку полностью покрывают смесью крупной морской соли и яичного белка. При нагревании она затвердевает и образует плотную оболочку, которая удерживает внутри влагу и аромат. В результате рыба готовится в собственном соку, а филе остается сочным. Перед подачей соляную корку разбивают и снимают.

Ранее на рыбных рынках "Москва – на волне" представили новую линейку готовых мидий. Морепродукт не требует варки и очистки, а также доступен в двух вариантах – в масле и рассоле. Для приготовления мидии можно сочетать с различными добавками, например с копченой паприкой.