SHOT: судебные приставы объявили в розыск рэпера Гио Пику из-за долгов

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Судебные приставы объявили рэпера Гио Пику (настоящее имя – Георгий Джиоев. – Прим. ред.) в розыск из-за долгов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Исполнительные производства в отношении музыканта длятся с 2019 года, однако взыскать средства до сих пор не удалось. По данным журналистов, у 46-летнего артиста нет оформленной недвижимости или другого имущества, поэтому производства несколько раз приостанавливали, а затем возобновляли. В настоящий момент общая сумма невыплаченных средств составляет 363 тысячи рублей.

При этом гонорары музыканта достаточно высоки: за частное мероприятие он получает 75 тысяч евро, за публичное – 120 тысяч. Его выступления проходят в странах Азии, Европы и США, а на родине он не дает сольных шоу и избегает политических тем, говорится в материале.

Требования райдера при этом иные: перелеты экономклассом, четырехзвездочный отель, обычный трансфер и любые закуски в гримерке. Главное условие – отсутствие политических фигур и проведение шоу за пределами России.

В России у Джиоева сохранилось только гражданство, бизнеса и недвижимости здесь нет. Он живет в Грузии с 27-летней супругой Анастасией Пискуновой.

На днях музыкант опубликовал совместные снимки из Испании с участником группы "Би-2" Егором Бортником (признан в России иноагентом), который, по данным SHOT, перечисляет деньги украинской армии. Отмечается, что сам Гио Пика до недавнего времени выступал в РФ, в том числе и после начала СВО. В феврале 2026 года власти Литвы отменили его концерт именно по этой причине.

Ранее сообщалось, что политик Борис Надеждин (признан в РФ иноагентом) должен будет заплатить более 1,4 миллиона рублей в счет долга. Деньги с него взыщут приставы. Как указано в соответствующих документах, исполнительное производство в отношении Надеждина началось 18 февраля 2024 года.