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30 сентября, 08:58

Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых прибыльных компаний России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых прибыльных компаний России по итогам 2025 года. Первое место в списке занял Сбер с чистой прибылью 1 705,9 триллиона рублей, сообщает News.ru.

На второй строчке расположился "Газпром", его чистая прибыль достигла 1 348,4 триллиона рублей. Третьей стала нефтегазовая компания "Роснефть" с показателем 544 миллиарда рублей.

В первую десятку рейтинга также вошли ВТБ, "Полюс", "Транснефть", "Альфа-Банк", "Норильский никель", "СИБУР холдинг" и "Россети".

Ранее Forbes представил рейтинг 19 крупнейших налогоплательщиков России, чей НДФЛ превысил 1 миллиард рублей. На первом месте оказался бывший совладелец нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун. По оценке, его НДФЛ в 2025 году составил 12,19 миллиарда рублей.

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