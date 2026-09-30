Пастернак и хрен появились на столичных ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Сезон пастернака и хрена стартовал на столичных ярмарках. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Внешне эти корнеплоды похожи – они достаточно большие, плотные, белого или кремового цвета. Однако отличить их несложно. Пастернак по форме напоминает морковь – он конусовидный. Хрен, в свою очередь, покрыт мелкими корешками и имеет более грубую, шероховатую текстуру. Уточнить, какой именно продукт на прилавке, можно у самих фермеров.

Корень хрена в Москву поступает из Ростовской, Тамбовской, Рязанской, Брянской областей, Дагестана и Краснодарского края. Это многолетнее растение из семейства капустных является родственником горчицы и редьки. Урожай собирают осенью после увядания листьев.

Белая мякоть хрена почти не имеет запаха. Он появляется только при натирании, так как в этот момент образуются горчичные масла. Корнеплод является источником витамина С, который поддерживает иммунитет, помогает усваивать железо и участвует в выработке коллагена.

В готовке используют совсем немного корня. При добавлении соли, сахара и уксуса получается соус к мясу, а вариант со сметаной подходит к рыбе. Также кусочки продукта можно положить к соленьям. Кроме того, из него делают горлодер – острый холодный соус с томатами.

Пастернак в Москву поступает из Ростовской и Тамбовской областей. Этот корнеплод немного сладкий, имеет ореховые нотки и пряный аромат. При этом его сладость зависит от времени сбора. С наступлением холодов содержащийся в нем крахмал может превратиться в сахар.

У пастернака небольшая калорийность – порядка 75 килокалорий на 100 граммов. Он содержит витамин С, волокна для пищеварения и калий.

Пастернак можно есть сырым, отваривать, запекать и готовить на пару. В салат его натирают с капустой, яблоком и морковью. В качестве заправки подойдет сметана или масло.

Перед запеканием овощ можно заправить маслом и посыпать травами. Если его подсушить, можно получить овощные чипсы. Отварной пастернак можно смешать с картофелем или цветной капустой для пюре. Его также добавляют в супы.

Ранее главврач московской поликлиники № 220 Анна Косенкова рассказала, что на московских ярмарках можно найти полезные для сердца продукты. Она рекомендовала обратить внимание на жирную рыбу, овощи, зелень, фрукты, бобовые и орехи. Не менее полезны темные ягоды. Сейчас на прилавках есть брусника, черника и клюква.