Аэропорты Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

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Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Актуальную информацию можно узнать на онлайн-табло воздушных гаваней.

Ранее, 28 сентября, подобные ограничения уже вводились в аэропорту Внуково. Однако вскоре авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.