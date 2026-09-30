00:21Транспорт
Аэропорты Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/dell640
Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве пояснили, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.
Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Актуальную информацию можно узнать на онлайн-табло воздушных гаваней.
Ранее, 28 сентября, подобные ограничения уже вводились в аэропорту Внуково. Однако вскоре авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.