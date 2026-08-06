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06 августа, 10:01

Происшествия

В Подмосковье дачник скосил триммером газовую трубу

Видео: MAX/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

В деревне Троице городского округа Истра мужчина при покосе травы триммером задел выходящую из земли газовую трубу, что привело к факельному горению, сообщили в ГКУ МО "Мособлпожспас".

Пламя перекинулось на забор. В нескольких метрах от места возгорания находился одноэтажный брусовой дом с мансардой, обшитый сайдингом. На место прибыли работники 331-й пожарно-спасательной части, которые потушили огонь и не дали ему распространиться на жилье.

Спасатели напомнили владельцам участков, что перед запуском триммера или газонокосилки необходимо внимательно осмотреть территорию, особенно в местах прохождения инженерных коммуникаций. В случае внештатной ситуации необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112.

Ранее в Москве 25-летний мужчина пришел в крупный торговый центр на проспекте Мира, а затем в одном из павильонов по продаже одежды поджог футболку в примерочной. Огонь потушили сотрудники магазина, никто не пострадал. Мужчину, в свою очередь, задержали сотрудники полиции.

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