Актриса Аня Тейлор-Джой призналась, что не стала бы работать по методу Станиславского

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Обладательница премии "Золотой глобус" Аня Тейлор-Джой заявила, что не стала бы работать по методу Станиславского, поскольку считает полное погружение в личность персонажа разрушительным для полноценной жизни. Ее слова передает Complex News.

По словам актрисы, женщины в Голливуде совмещают съемки с большим количеством обязанностей, поэтому они не могут полностью растворяться в образе. Тейлор-Джой отметила, что для нее съемочный процесс является "контролируемым психозом" и без системы Станиславского.

"Ты притворяешься кем-то другим, думаешь о нем 16 часов в сутки, двигаешься как он, живешь в его доме, в его одежде. Это как если бы сестра или соседка по комнате на некоторое время заглянули ко мне в голову", – пояснила артистка.

Тейлор-Джой выразила благодарность близким и коллегам за их понимание к тому, насколько глубоко она погружается в своих героев. Однако, как считает актриса, постоянная работа по методу Станиславского превратила бы ситуацию в неконтролируемую.

Она добавила, что обязанность актера состоит также в хорошем отношении к другим людям и в помощи им.

Ранее стало известно, что Тейлор-Джой получила роль в фильме "Властелин Колец: Охота на Голлума". По данным СМИ, она исполнит роль Серен – эльфийки-синдара из Лесного королевства, которая является агентом короля Трандуила. Фильм, сюжет которого будет разворачиваться между событиями "Хоббита" и "Властелина Колец", должен выйти в зарубежный прокат 17 декабря 2027 года.

