Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 09:42

Спорт

Минспорт предложил расширить список организаций для налогового вычета за спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне смогут получать налоговый вычет за занятия спортом в большем числе организаций. Соответствующие поправки подготовило Министерство спорта РФ, сообщают "Ведомости".

Документ предусматривает, что физкультурно-оздоровительные услуги смогут оказывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, для которых деятельность в сфере физической культуры и спорта является одним из видов работы. Сейчас право на вычет распространяется только на услуги физкультурно-спортивных организаций.

Как отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, в 2025 году Владимир Путин поручил активизировать предоставление гражданам налогового вычета за занятия спортом.

"Мы перешли к проактивной модели: не ждем, пока организации сами включатся в список, а заочно добавляем их, а потом уже верифицируем список через регионы", – сказал Дегтярев.

По его словам, такой подход позволил увеличить перечень организаций до 12 тысяч – вдвое больше, чем в 2025 году. После принятия поправок в него смогут включать и компании, которые оказывают физкультурно-оздоровительные услуги наряду с другими видами деятельности. На первом этапе список может пополниться еще примерно пятью тысячами организаций.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил сделать в РФ бесплатным дополнительное образование для всех детей. Он отметил, что каждому ребенку должны быть доступны кружки и секции по спорту, творчеству и науке, так как в детстве закладываются интересы и таланты, определяющие будущее человека.

Читайте также


спортэкономикаобщество

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика