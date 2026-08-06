Минспорт предложил расширить список организаций для налогового вычета за спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне смогут получать налоговый вычет за занятия спортом в большем числе организаций. Соответствующие поправки подготовило Министерство спорта РФ, сообщают "Ведомости".

Документ предусматривает, что физкультурно-оздоровительные услуги смогут оказывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, для которых деятельность в сфере физической культуры и спорта является одним из видов работы. Сейчас право на вычет распространяется только на услуги физкультурно-спортивных организаций.

Как отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, в 2025 году Владимир Путин поручил активизировать предоставление гражданам налогового вычета за занятия спортом.

"Мы перешли к проактивной модели: не ждем, пока организации сами включатся в список, а заочно добавляем их, а потом уже верифицируем список через регионы", – сказал Дегтярев.

По его словам, такой подход позволил увеличить перечень организаций до 12 тысяч – вдвое больше, чем в 2025 году. После принятия поправок в него смогут включать и компании, которые оказывают физкультурно-оздоровительные услуги наряду с другими видами деятельности. На первом этапе список может пополниться еще примерно пятью тысячами организаций.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил сделать в РФ бесплатным дополнительное образование для всех детей. Он отметил, что каждому ребенку должны быть доступны кружки и секции по спорту, творчеству и науке, так как в детстве закладываются интересы и таланты, определяющие будущее человека.