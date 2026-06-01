В ГД предложили расширить налоговый вычет на оплату детсадов и продленки

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили расширить социальный налоговый вычет на оплату детских садов и продленки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на направленный в правительство РФ законопроект.

Слуцкий пояснил, что сейчас механизм распространяется на расходы на обучение, лечение и ряд социальных целей.

"Миллионы родителей по всей России ежемесячно вынуждены платить существенные суммы за присмотр за своими маленькими детьми в детских садах, секциях, кружках и группах продленного дня в школе", – указал он.

Депутат подчеркнул, что особенно трудно в таком случае многодетным семьям.

Предполагается, что мера также будет распространяться на налогоплательщиков, оплачивающих такие услуги за несовершеннолетних братьев и сестер. При расходах около 45 тысяч рублей в год возврат по НДФЛ может составить порядка 6 тысяч рублей.

