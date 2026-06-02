Семья в Арзамасе пожаловалась в мэрию на привидение

Фото: телеграм-канал SHOT

В Арзамасе Нижегородской области семья обратилась в мэрию с жалобой на привидение, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По словам хозяйки двухкомнатной квартиры Натальи, в доме происходят необъяснимые вещи. Например, двери хлопают сами по себе, по комнате летает посуда, переворачивается мебель. Помимо этого, регулярно ломается техника – за короткий срок перестали работать телевизор и холодильник, а также подсветка зеркала в шкафах.

Женщина и ее сын-подросток убеждены, что вместе с ними живет полтергейст, которого они называют Флис. При этом "паранормальная сущность" иногда ведет себя агрессивно. У Натальи якобы начали появляться синяки.

В квартиру приезжали исследователи подобных явлений, которые установили камеры с круглосуточной трансляцией. "Охотники за привидениями" подтвердили аномальную активность, после этого и было направлено обращение в администрацию города. Тем не менее чиновники указали, что это не входит в их компетенцию.

Ранее призрака заметили на камерах видеонаблюдения, установленных рядом с Честерским замком в Британии. На кадрах видно, как через центральные ворота замка прошла белая фигура в темной одежде, после чего камеры с датчиком зафиксировали "необычное движение".

