Силы ПВО сбили 148 украинских беспилотников над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 2 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом отчитались в Минобороны РФ.

Дежурные силы ПВО работали с 20:00 понедельника, 1 июня, до 07:00 вторника, 2 июня. БПЛА были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областей, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мужчина погиб в результате удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Щекино Курской области. Местные власти выразили соболезнования родственникам погибшего.

Еще одна атака ВСУ была зафиксирована в Воронежской области, где частный дом оказался поврежден после падения обломков дрона. Предварительно, никто не пострадал.