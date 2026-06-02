Эксперт Балынин: пенсии в июле повысят россиянам, которым в июне исполнилось 80 лет

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Россиянам, которым в июне этого года исполнилось 80 лет, повысят пенсии в июле. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он пояснил, что им положено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также надбавка за уход.

Балынин напомнил, что в декабре прошлого года страховая пенсия по старости составила 35 505 рублей. В январе она была проиндексирована на 7,6%, достигнув 38 203,38 рубля.

После 80 лет эта сумма увеличится еще – до 49 201,93 рубля. Это возможно благодаря фиксированной выплате, которая с начала 2026-го составляет 9 584,69 рубля и надбавке за уход – 1 413,86 рубля. По словам эксперта, это на 38,58% превысит сумму за декабрь 2025 года и 28,79% – за первый квартал 2026-го.

Он добавил, что такая пенсия начнет приходить автоматически, так как Социальный фонд России имеет сведения о получателях. Поэтому никакие дополнительные заявления не нужны.

Экономист напомнил, что доплаты к пенсиям могут получить члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. Однако если у них имеются неуточненные данные, важно подать заявление до конца этого месяца. В этом случае доплату пересчитают с 1 августа.

Вместе с тем накопительные пенсии в России вырастут на 17,3% с 1 августа 2026 года. Также повышение выплат коснется и участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства перечисляются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой.

