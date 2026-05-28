ТАСС: средняя пенсия женщин в России выросла за год

Средняя пенсия россиянок за год увеличилась почти на 2 тысячи рублей, достигнув, по последним данным, 25 204 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальную статистику.

По данным Социального фонда, год назад пенсия составляла 23 249 рублей. Из этого следует, что ее размер увеличился на 1 955 рублей.

Вместе с этим общая численность женщин‑пенсионеров в стране остается стабильной и насчитывает почти 27 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что средний размер социальной пенсии в России к апрелю 2026 года достиг 16 583 рублей. За год сумма прибавила примерно тысячу рублей. При этом годом ранее, в апреле 2025-го, показатель составлял 15 520 рублей.