Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 07:55

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Подольская: часть россиян получат пенсии в июне досрочно

Эксперт рассказала, кому пенсия придет досрочно в июне

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Некоторые граждане РФ в июне получат пенсию досрочно из-за празднования Дня России и последующих длинных выходных с 12 по 14 число. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

"В связи с длинными выходными в начале июня досрочные выплаты получат пенсионеры со следующими плановыми датами получения пенсии: 12,13,14 июня. Этим категориям граждан выплатят пенсию до 11 числа включительно", – цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Подольской, такое правило действует всегда, когда дата выплата пенсии выпадает на праздник либо выходной. В таком случае Соцфонд переводит деньги в последний рабочий день перед выходным. При этом подавать какие-либо заявления или прочие документы не нужно – пенсия переводится досрочно в автоматическом режиме.

Накопительные пенсии в России увеличатся на 17,3% с 1 августа 2026 года. Такой коэффициент был определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений.

Депутаты Госдумы предложили дать работающим пенсионерам по старости ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Изменения планируется внести в Трудовой кодекс.

Россияне смогут получить свои пенсионные накопления одной суммой

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика