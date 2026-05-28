28 мая, 08:40

ФНС: срок подачи отчета о зарубежных счетах истекает 1 июня

ФНС напомнила о сроках подачи отчета о зарубежных счетах

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Россияне с зарубежными счетами и иностранными электронными кошельками должны отчитаться о движении средств за 2025 год до 1 июня включительно. Об этом напомнила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

Обязанность представить отчет распространяется на физических лиц – граждан России, а также иностранцев, проживающих в стране на основании вида на жительство, и лиц без гражданства, находящихся в РФ более 183 дней.

Сделать это можно дистанционно через личный кабинет налогоплательщика или в бумажном виде.

"Напоминаем, что бумажный отчет представляется в двух экземплярах. Это можно сделать в налоговом органе по месту своего учета лично или через представителя по доверенности", – уточнили в ведомстве.

Документы также можно отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.

Общая сумма налоговой задолженности россиян и организаций перед бюджетом по итогам 2025 года достигла рекордного уровня в 3,26 триллиона рублей. Этот показатель почти на 20% превышает период 2024-го, когда задолженность составляла 2,7 триллиона.

Одной из причин роста задолженности стало повышение эффективности налогового администрирования. Как отмечал налоговый консультант Алексей Крылов, налоговые органы стали более успешно выявлять и пресекать попытки уклонения от уплаты.

обществофинансы

