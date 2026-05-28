28 мая, 09:05

Общество
Эксперт Антонова: примеры из мемов и роликов нельзя приводить в сочинении на ЕГЭ

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Использование мемов и видеороликов из соцсетей в качестве примера в сочинении на ЕГЭ запрещено, поскольку экзаменационная работа должна основываться на литературном или реальном жизненном опыте выпускника. Об этом сообщила тюменский региональный эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова в беседе с ТАСС.

"Это может быть какое-то событие, прочитанная книга, поступок реального человека", – пояснила она.

По ее словам, мемы и ролики не имеют культурной ценности, из-за чего их использование может привести к снижению баллов из-за несоблюдения установленных критериев. В качестве примера Антонова рассказала о случае, когда один из школьников написал сочинение с упоминанием Человека-паука и получил 0 баллов по нескольким критериям.

Эксперт подчеркнула, что ЕГЭ проверяет не только знание русского языка, но и умение аргументировать свою позицию на основе проверенных источников.

Ранее сообщалось, что в сочинениях ЕГЭ выпускники смогут использовать слово "гойда", однако корректность его употребления будет зависеть от контекста. Например, это будет допустимо, если в своем сочинении выпускник рассуждает о феномене мемов и молодежной среде.

Школьникам запретили на ЕГЭ использовать аргументы из аниме и видеоигр

образованиеобщество

