16 января, 12:40

Общество
Эксперт Григорьев: слово "гойда" может быть использовано в сочинениях ЕГЭ

Выпускникам разрешили использовать слово "гойда" в сочинениях ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сочинениях ЕГЭ выпускникам разрешено употреблять слово "гойда", однако корректность его использования будет зависеть от контекста. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности заведующего кафедрой общего языкознания имени И. Г. Добродомова Института филологии МПГУ, профессор, доктор филологических наук Андрей Григорьев.

Слово "гойда" приобрело популярность в широких кругах в 2022 году после того, как его употребил в ходе патриотического митинга известный актер Иван Охлобыстин. Фрагменты выступления распространились в социальных сетях, став мемами.

"Может ли школьник использовать это слово в практике написания сочинений, в том числе в рамках ЕГЭ? С одной стороны, это слово, отмеченное в толковых словарях русского языка в варианте "гайда". С другой – в словарях оно имеет помету "разговорное" и "просторечное", поэтому вряд ли будет уместно в таких типах школьных сочинений, как описание, рассуждение и повествование", – сказал Григорьев.

Эксперт уточнил, что употребление слова допустимо, если в своем сочинении выпускник рассуждает о феномене мемов и молодежной среде. Он добавил, что "гойда" использовалось в произведениях литературы с XIX века в качестве восклицания, призывающего к немедленным действиям.

Слово также фигурирует и в более ранних исторических источниках, принадлежащих иностранцам, посещавшим Россию. Из них следует, что восклицание было особенно популярно среди приближенных царя Ивана Грозного и нередко звучало при одобрении казни изменников.

Однако в древнерусских источниках это слово не отмечено. Эксперт уточнил, что, хотя оно фиксируется в языках и диалектах многих славянских и балканских народов, является тюркским и означает "Ну! Пошел! Давай! Вперед!" Другой вариант этого тюркского междометия в русском языке – активно используемое разговорное "Айда!".

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что в качестве примеров для сочинения ЕГЭ по русскому языку можно использовать содержание фильмов, аниме и комиксов, а также факты из собственной жизни.

Однако предлагаемые на экзамене тексты для написания сочинения-рассуждения дают возможность обратиться к классическим форматам произведений литературы.

