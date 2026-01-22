Фото: depositphotos/vampy1

На Земле завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Со слов ученых, геомагнитные индексы покинули красную зону около 16:00 по московскому времени в среду, 21 января. Сейчас они стабилизировались на 3–4-м уровне планетарного индекса Kp, отделяющего спокойную магнитосферу планет от слабовозмущенного уровня.

Основным последствием возмущения геомагнитного поля стала мощная радиационная буря, сопровождавшаяся рекордным увеличением количества энергичных протонов в околоземном пространстве.

Вместе с тем ученые указывали на нормализацию параметров солнечного ветра, а также самой звезды, состояние которой в данный момент оценивается как умеренно активное.

"Выброс плазмы прошел мимо Земли и движется дальше к Юпитеру, а также, как уже отмечалось, сегодня ночью (22 января. – Прим. ред.) должен был пройти (или вот-вот пройдет) через находящуюся на пути к Юпитеру комету 3I/ATLAS. <...> В ближайшие дни возможны вспышки и новые умеренные магнитные бури, но столь сильных событий, скорее всего, планета теперь не испытает еще долго", – добавили в лаборатории.

Буря обрушилась на планету вечером 19 января. Ночью 20-го числа она усилилась до уровня G4, однако спустя время упала до G1. Причиной ее возникновения стал удар облака плазмы от вспышки класса Х, произошедшей 18 января и ставшей первой в 2026 году.

Одновременно с ней на Земле впервые за 2 солнечных цикла началась радиационная буря уровня S4. Поток солнечных протонов превысил 10 тысяч единиц. Причем, по уточнению ученых, уровень S5 существует лишь теоретически и за все время наблюдений никогда не был достигнут.