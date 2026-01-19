Форма поиска по сайту

19 января, 21:47

Наука

Радиационная буря уровня S4 началась в окрестностях Земли

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

В окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла началась радиационная буря уровня S4, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

По данным ученых, поток солнечных протонов превысил 10 тысяч единиц. В РАН уточнили, что уровень S5 существует лишь теоретически и за все время наблюдений никогда не был достигнут.

"Рекордными в истории на данный момент считаются достигнутые ещё в прошлом веке значения около 40 тысяч единиц", – добавили в лаборатории.

Ранее сообщалось, что радиационная нагрузка на космические аппараты увеличилась в 50 раз после последней солнечной вспышки. По данным ученых, от светила к Земле массово пришли ускоренные протоны. Это сформировало эффект снежного шторма на снимках телескопов, что означает приближение к планете быстрого выброса плазмы.

Первая в 2026 году вспышка высшего класса мощности X произошла в середине января. Из-за нее на Земле во вторник, 20 января, могут произойти магнитные бури уровней G3 или G4.

Жители столичного региона смогут увидеть парад планет в феврале

